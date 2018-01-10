2018-01-10T22:46:27+03:00
Политика

Главы Генштабов России и США обсудили ситуацию в Сирии

В ходе телефонного разговора были затронуты также другие вопросы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов Фото Михаил Метцель ТАССНачальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов Фото Михаил Метцель ТАСС
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Начальник Генштаба Вооруженных Сил России генерал армии Валерий Герасимовв обсудил с председателем комитета начальников штабов ВС США Джозефом Данфордом ситуацию в Сирии. Также в ходе телефонного разговора были затронуты другие вопросы. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Обсуждена ситуация в Сирии, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в заявлении военного ведомства.

Напомним, что до этого Герасимов и Данфорд общались 6 декабря. Тогда военнослужащие обменялись мнениями по ситуации в Сирии и регионе в целом.

Между тем, еще один телефонный разговор глав Генштабов состоялся в начале октября по инициативе американской стороны. В ходе беседы была затронута обстановка в ближневосточном регионе, а также дано взаимное обещание об установлении регулярных контактов.

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