Эрдоган: Анкара теряет терпение по отношению к сирийским курдам

11 Янв. 2018 2018-01-11T17:47:02+03:00

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Анкара теряет терпение перед лицом возможного создания независимого государства сирийских курдов. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Наше терпение по отношению к тем, кто старается создать террористический коридор (расширить территорию вдоль границы с Турции , контролируемую сирийскими курдами), заканчивается. С каждым днем становится все более понятными цели в Сирии и Ираке. Мы не обязаны терпеть и дальше эту ложь», - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре перед главами местных администраций.

Кроме того, турецкий лидер в очередной раз пригрозил возобновить военную операцию на севере Сирии.

«У нас есть силы для расширения действий, начатых в рамках операции «Щит Евфрата», - добавил Эрдоган, подчеркнув, что сделает «все необходимое», чтобы у границ Турции не появилось независимое курдское государство.