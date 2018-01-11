2018-01-11T20:04:48+03:00
Политика

РАН проведет экспертизу провокационного учебника по истории России

Ранее выяснилось, что в издании украинский "майдан" называется революцией
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Валентина Матвиенко поручила проверить все российские учебники по истории на предмет соответствия материалов реальным фактамВалентина Матвиенко поручила проверить все российские учебники по истории на предмет соответствия материалов реальным фактамФото: Иван ВИСЛОВ
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Учебник для десятиклассников "История России: начало XX - начало XXI века", который был выпущен издательством "Дрофа", пройдёт дополнительную проверку. Экспертизой издания займется Российская академия наук. Ее результаты должны быть готовы к 27 января.

Об этом сообщается в протоколе заседания научно-методического совета по учебникам, который был опубликован в четверг на сайте Министерства образования и науки.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пожаловалась на "провокационность" некоторых формулировок в книгах. В связи с этим она поручила комитету палаты по науке, образованию и культуре изучить учебники по истории на предмет достоверности и корректности освещения событий на Украине 2013-2014 годов.

Напомним, до этого крымский сенатор Сергей Цеков сообщил, что в вышеуказанном издании так называемый "майдан" называется народной революцией.

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