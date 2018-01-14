Путин отметил сходство между коммунизмом и христианством

14 Янв. 2018 2018-01-14T14:27:51+03:00

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Президент РФ Владимир Путин провел параллели между коммунистической идеологией и христианством. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе беседы с журналистом Андреем Кондрашовым.

По мнению российского лидера, разрушая одну религию коммунисты создавали другую.

«Свобода, братство, равенство, справедливость - это все заложено в Священном писании, это все там есть. А Кодекс строителя коммунизма? Это сублимация, примитивная выдержка из Библии, ничего нового они там не придумали», - отметил Путин в интервью для фильма «Валаам».

Президент также добавил, что содержание тела Ленина в мавзолее напоминает христианский обычай почитания мощей святых.

«По сути ничего нового тогдашняя власть не придумала. Она просто приспособила под свою идеологию то, что человечество давно уже изобрело», - заключил Путин.

Документальный фильм Андрея Кондрашова «Валаам» выйдет в эфир телеканала «Россия 1» 14 января.