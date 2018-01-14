2018-01-14T17:58:24+03:00
В мире

С 2014 года СК РФ возбудил 209 уголовных дел, связанных с событиями на Украине

По словам главы ведомства Александра Бастрыкина, речь идет прежде всего об особо тяжких преступлениях против мира и безопасности человечества
Денис СУХОВ
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. ФОТО Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАССПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. ФОТО Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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С 2014 года Следственный комитет РФ возбудил 209 уголовных дел, связанных с событиями на Украине. Речь идет о правонарушениях разного рода, в том числе особо тяжких преступлениях против мира и безопасности человечества. Об этом сообщил глава СК Александр Бастрыкин.

По его словам, по этим делам к уголовной ответственности привлекаются 128 лиц. По 146 уголовным делам проходят 72 должностных лица вооруженных сил Украины, в том числе 20 из высшего военного руководства.

Военнослужащие ВСУ в течение трех лет систематически обстреливали из тяжелых видов вооружения гражданские объекты Донбасса, что привело к гибели сотен мирных жителей, напомнил Бастрыкин.

Кроме того, СК расследует обстоятельства нападений на российские дипломатические учреждения на Украине, а также многочисленные факты осквернения скульптурных и архитектурных учреждений, посвященных борьбе с фашизмом и жертвам фашизма. Были возбуждены соответствующие дела по статье УК РФ «Реабилитация нацизма».

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