ЕС по требованию Польши закрыл въезд российскому политологу
Евросоюз по требованию Польши закрыл въезд на территорию объединения для российского политолога и журналиста Олега Бондаренко. Сам россиянин узнал об этом, когда проходил паспортный контроль в берлинском аэропорту Тегель.
"Мне запрещен въезд на территорию стран Европейского союза без объяснения причин. Запрет действует три года", - рассказал Бондаренко в интервью ТАСС.
Политолог пояснил, что в ФРГ по приглашению Левой партии Германии для участия в политическом мероприятии. Теперь его везут под конвоем в другой берлинский аэропорт - Шенефельд, а оттуда отправят в Москву. Бондаренко не знает, с чем конкретно связан запрос Польши.
"Был там три года назад и ничего не писал об этой стране в последнее время", - отметил журналист.
Олег Бондаренко - директор Фонда прогрессивной политики. Он ведет авторские колонки в нескольких российских изданеиях.