ЕС по требованию Польши закрыл въезд российскому политологу

14 Янв. 2018 2018-01-15T08:38:43+03:00

Олег Бондаренко узнал об этом уже в аэропорту Берлина, проходя паспортный контроль

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Евросоюз по требованию Польши закрыл въезд на территорию объединения для российского политолога и журналиста Олега Бондаренко. Сам россиянин узнал об этом, когда проходил паспортный контроль в берлинском аэропорту Тегель.

"Мне запрещен въезд на территорию стран Европейского союза без объяснения причин. Запрет действует три года", - рассказал Бондаренко в интервью ТАСС.

Политолог пояснил, что в ФРГ по приглашению Левой партии Германии для участия в политическом мероприятии. Теперь его везут под конвоем в другой берлинский аэропорт - Шенефельд, а оттуда отправят в Москву. Бондаренко не знает, с чем конкретно связан запрос Польши.

"Был там три года назад и ничего не писал об этой стране в последнее время", - отметил журналист.

Олег Бондаренко - директор Фонда прогрессивной политики. Он ведет авторские колонки в нескольких российских изданеиях.