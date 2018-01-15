2018-01-15T16:05:07+03:00
Общество

Суд продлил домашний арест экс-главбуху «Седьмой студии»

В ближайшее время следователи планируют предъявить Масляевой обвинение в окончательной редакции
Дарья ИВАШКИНА
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Бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева. Фото: Сергей Бобылев/ТАССБывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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В понедельник, 15 января, Басманный суд Москвы продлил до 19 апреля срок домашнего ареста бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, обвиняемой в хищении бюджетных средств, выделенных на проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа». Таким образом, было удовлетворено ходатайство следствия.

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и продлить срок домашнего ареста в отношении Масляевой до 19 апреля», - цитирует решение судьи ТАСС.

В ходе состоявшегося в понедельник судебного заседания следователь заявил, что, находясь на свободе, обвиняемая может вступить в контакт со своими подельниками, в частности с продюсером «Седьмой студии» Екатериной Вороновой, которая в настоящее время находится в розыске.

Кроме того, следователь сообщил о завершении расследования в отношении Масляевой. По его словам, в ближайшее время экс-главбуху, дело которой было выделено в отдельное производство, будет предъявлено обвинение в окончательной редакции.

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