Жители России в 2017 году взяли кредитов больше на 12%

16 Янв. 2018 2018-01-16T10:27:30+03:00

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В Объединенном кредитном бюро подвели итоги роста рынка кредитования в России в 2017 году. Оказалось, что за 11 месяцев выросло и число выданных кредитов- на 12%, и сумма выданных средств. Объем кредитования увеличился на 36%. Всего россияне заняли у банков в минувшем году 4,91 триллион рублей. Всего же за кредитами обратились 30,37 млн раз.

Самым популярным продуктом оказались кредитные карты. Их в 2017 году за 11 месяцев россиянам выдали более 7,4 млн штук. На 39% выросли объемы кредитования по ипотеке, здесь суммы выдачи составили 1,53 триллиона. Кредиты за этот срок получили более 823 тысяч российских семей. Еще один сегмент рынка, к которому увеличился интерес у россиян. - это автокредиты, их выдали 390 тыс. штук.