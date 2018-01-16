Видео с собаками, которые не давали хозяину выкинуть ёлку, стало хитом соцсетей

16 Янв. 2018 2018-01-16T15:54:33+03:00

Всего за пару суток ролик набрал 28 миллионов просмотров

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Прощаться с новогодним настроением не хотят даже собаки... Хитом соцсетей стало видео, где запечатлено, как овчарки не давали своему хозяину выкинуть ёлку. За пару суток ролик набрал в Facebook более 28 миллионов просмотров и почти 600 тысяч репостов.

- Попросила мужа во время уборки вынести рождественскую ель из дома и обратила внимание, что он долго не возвращается. Выглянула в окно и увидела эту схватку, - подписала ролик в Facebook Эрин Грехэм.

На видео можно наблюдать, что собаки не побоялись даже повалить хозяина на землю - лишь бы не дать ему выкинуть праздничное дерево!

Супруги Грехэм - Дэвид и Эрин - удивились обрушившейся на них в соцсетях волне внимания. И сняли ещё одно видео, в котором рассказали, что обе овчарки живут в их доме и обожают играть с самыми неожиданными предметами. Также в семье подрастают двое прекрасных деток.

В комментариях семью Грехэм благодарят за отличное настроение и советуют посадить для овчарок ели во дворе.