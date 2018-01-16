2018-01-16T15:54:33+03:00
В мире

Видео с собаками, которые не давали хозяину выкинуть ёлку, стало хитом соцсетей

Всего за пару суток ролик набрал 28 миллионов просмотров
Вера КОН
Поделиться:
Комментарии: comments9
28 млн просмотров получили собаки, которые не давали выбросить елку. Фото: cтоп-кадр28 млн просмотров получили собаки, которые не давали выбросить елку. Фото: cтоп-кадр
Изменить размер текста:

Прощаться с новогодним настроением не хотят даже собаки... Хитом соцсетей стало видео, где запечатлено, как овчарки не давали своему хозяину выкинуть ёлку. За пару суток ролик набрал в Facebook более 28 миллионов просмотров и почти 600 тысяч репостов.

- Попросила мужа во время уборки вынести рождественскую ель из дома и обратила внимание, что он долго не возвращается. Выглянула в окно и увидела эту схватку, - подписала ролик в Facebook Эрин Грехэм.

На видео можно наблюдать, что собаки не побоялись даже повалить хозяина на землю - лишь бы не дать ему выкинуть праздничное дерево!

Супруги Грехэм - Дэвид и Эрин - удивились обрушившейся на них в соцсетях волне внимания. И сняли ещё одно видео, в котором рассказали, что обе овчарки живут в их доме и обожают играть с самыми неожиданными предметами. Также в семье подрастают двое прекрасных деток.

В комментариях семью Грехэм благодарят за отличное настроение и советуют посадить для овчарок ели во дворе.

Собаки не дают выбросить елку.Видео о собаках, требующих продолжения новогодних праздников, набрало более 23 млн просмотров в социальных сетях

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Порошенко обвинил Россию в желании уничтожить украинское государство
«ВКонтакте» и «Яндекс» после запрета остались на Украине популярными ресурсами
Поклонская ответила ГПУ на приглашение приехать на допрос в Киев
Всемирный банк грозит оставить Украину без кредита в $800 млн
ЕС назвал сумму выделенных Украине средств за последние три года
Минздрав рассказал о существенном снижении смертности россиян в 2017 году
Трамп пожелал, чтобы мигранты приезжали в США «отовсюду»
Выборы-2018: Участие в президентской гонке продолжают 17 кандидатов
СМИ: Спецпрокурор США вызвал для дачи показаний экс-советника Трампа Сивена Бэннона
Тиллерсон: Мировое сообщество никогда не признает КНДР ядерной державой
СМИ: Украинская прокуратура рассмотрит заявление Поклонской в общем порядке
Правительство Андрея Бабиша не получило одобрения от парламента Чехии
Глава Минпроторга: Автомобили семейства «Кортеж» поступят в розничную продажу в 2019 году
Представитель Роналду будет подыскивать футболисту новый клуб
Верховная Рада перенесла рассмотрение закона о реинтеграции Донбасса на 18 января
СМИ: Новый глава МИД Польши намерен уволить из ведомства выпускников российских вузов
Минфин предложил отменить ограничения на движение средств на зарубежных счетах россиян
В МИДе РФ осудили как "подлый акт" убийство сербского политика Ивановича
Силуанов: Закон о налоговой амнистии позволит списать долги граждан на 41 млрд рублей
Басманный суд продлил домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову
За голову убийцы сербского политика полиция Косово назначила щедрую награду