Прокуратура Дании предъявила изобретателю Петеру Мадсену обвинение в убийстве шведской журналистки

16 Янв. 2018 2018-01-16T17:28:58+03:00

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Датская прокуратура предъявила изобретателю Петеру Мадсену обвинения в предумышленном убийстве шведской журналистки Ким Валл, а также в преступлениях сексуального характера.

По данным местных СМИ, суд на Мадсеном начнется 8 марта и будет продолжаться до 25 апреля. Инженеру грозит пожизненное лишение свободы.

Ким Валл пропала 10 августа после того, как отправилась на прогулку с Мадсеном на построенной им подводной лодке «Наутилус». На следующий день лодка затонула недалеко от датской столицы.

Впоследствии останки журналистки обнаружили на морском дне — они были расчленены и помещены в пластиковые пакеты вместе с тяжелыми грузами.

Мадсен был задержан по подозрению в убийстве. Он категорически отрицает вину и настаивает, что журналистка погибла в результате несчастного случая. Впрочем, изобретатель неоднократно менял показания, когда они опровергались следствием.

В полиции полагают, что Мадсен задушил журналистку или перерезал ей горло, а преступление имело сексуальный мотив.