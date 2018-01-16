2018-01-16T18:32:49+03:00
Наука

Корейские ученые объяснили, зачем учить роботов чихать и кашлять

Рефлексивное поведение вызывает у окружающих людей симпатию
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые из Южной Кореи собираются обучить роботов умению чихать и кашлять. По словам специалистов, эти особенности делают технику более человечной.

Разработчики провели эксперимент, в ходе которого попросили людей выбрать робота, который им наиболее симпатичен. Три машины были запущены в грязную и пыльную комнату. Один из роботов вел себя как ни в чем не бывало и не замечал грязи. Второй начал жаловаться на пыль, третий же сильно закашлялся, будто у него были легкие.

В результате, добровольцы испытывали максимальную симпатию именно к третьему роботу, так как начали испытывать к нему сочувствие

Потом ученые решили провести еще один эксперимент: они вставили роботам севшие батарейки и заставили разряженных гуманоидов общаться с людьми. Все роботы по-разному сообщали о разряженном состоянии, но больше всего аудитории понравился тот, который издавал звук урчания в животе.

В итоге, специалисты решили, что в будущем рефлексивное поведение поможет роботам уживаться рядом с людьми, пишет «Ридус».

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