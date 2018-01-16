Всемирный банк грозит оставить Украину без кредита в $800 млн

16 Янв. 2018 2018-01-16T23:41:41+03:00

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Всемирный банк требует от властей Украины внести изменения в законопроект об антикоррупционном суде Украины, в противном случае организация не выелит республике кредит на сумму 800 миллионов долларов. Об этом заявила глава представительства ВБ в Белоруссии, Молдавии и Украине Сату Кахконен.

В письме, которое она направила в Верховную раду и администрацию президента говорится, что законопроект после пересмотра норм должен соответствовать рекомендациям Венецианской комиссии и удовлетворять требованиям ВБ.

В частности, необходимо введения в закон нормы, которые определяют четкое количество судей и квалификационные требования к ним, а также выступает против квотного принципа их назначения. Также в письме говорится о необходимости ветировать кандидатуры нечестных претендентов, пишет ТАСС.

По словам Кахконен, ВБ с 2014 года оказал помощь Украине на сумму более чем 5,5 миллиарда долларов, не считая предоставления возобновляемой финансовой гарантии на закупку газа на зиму.