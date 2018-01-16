2018-01-16T23:41:41+03:00
Политика

Всемирный банк грозит оставить Украину без кредита в $800 млн

Международная кредитная организация требует от страны принять закон об антикоррупционном суде
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Всемирный банк требует от Украины антикоррупционной реформыВсемирный банк требует от Украины антикоррупционной реформыФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Всемирный банк требует от властей Украины внести изменения в законопроект об антикоррупционном суде Украины, в противном случае организация не выелит республике кредит на сумму 800 миллионов долларов. Об этом заявила глава представительства ВБ в Белоруссии, Молдавии и Украине Сату Кахконен.

В письме, которое она направила в Верховную раду и администрацию президента говорится, что законопроект после пересмотра норм должен соответствовать рекомендациям Венецианской комиссии и удовлетворять требованиям ВБ.

В частности, необходимо введения в закон нормы, которые определяют четкое количество судей и квалификационные требования к ним, а также выступает против квотного принципа их назначения. Также в письме говорится о необходимости ветировать кандидатуры нечестных претендентов, пишет ТАСС.

По словам Кахконен, ВБ с 2014 года оказал помощь Украине на сумму более чем 5,5 миллиарда долларов, не считая предоставления возобновляемой финансовой гарантии на закупку газа на зиму.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Порошенко обвинил Россию в желании уничтожить украинское государство
«ВКонтакте» и «Яндекс» после запрета остались на Украине популярными ресурсами
Поклонская ответила ГПУ на приглашение приехать на допрос в Киев
ЕС назвал сумму выделенных Украине средств за последние три года
Минздрав рассказал о существенном снижении смертности россиян в 2017 году
Трамп пожелал, чтобы мигранты приезжали в США «отовсюду»
Выборы-2018: Участие в президентской гонке продолжают 17 кандидатов
СМИ: Спецпрокурор США вызвал для дачи показаний экс-советника Трампа Сивена Бэннона
Тиллерсон: Мировое сообщество никогда не признает КНДР ядерной державой
СМИ: Украинская прокуратура рассмотрит заявление Поклонской в общем порядке
Правительство Андрея Бабиша не получило одобрения от парламента Чехии
Глава Минпроторга: Автомобили семейства «Кортеж» поступят в розничную продажу в 2019 году
Представитель Роналду будет подыскивать футболисту новый клуб
Верховная Рада перенесла рассмотрение закона о реинтеграции Донбасса на 18 января
СМИ: Новый глава МИД Польши намерен уволить из ведомства выпускников российских вузов
Минфин предложил отменить ограничения на движение средств на зарубежных счетах россиян
В МИДе РФ осудили как "подлый акт" убийство сербского политика Ивановича
Силуанов: Закон о налоговой амнистии позволит списать долги граждан на 41 млрд рублей
Басманный суд продлил домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову
За голову убийцы сербского политика полиция Косово назначила щедрую награду