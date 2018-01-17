Москва осталась вторым после Лондона самым дорогим городом для иностранцев

17 Янв. 2018 2018-01-17T10:14:33+03:00

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Российская столица сохранила позиции в рейтинге самых дорогих городов для иностранцев. По данным агентства Eca International, по стоимости аренды жилья (престижного и недешевого) Москва уступает только Лондону. Так по оценкам исследователей четырехкомнатная квартира в одном из лучших районов Москвы обойдется иностранцу в среднем в 5081 долларов в месяц. Аналогичное жилье в столице Великобритании можно снять за 6648 долларов в месяц.

В первой пятерке рейтинга также Цюрих, Женева и Стамбул. Лидерский топ не поменялся с прошлого года. В десятке Киев, Амстердам и Стокгольм. А Санкт-Петербург занимает в рейтинге триннадцатую строчку.

В глобальном рейтинге первую строчку занимает Гонконг, где квартиру с подобными параметрами можно снять в среднем за 10641 доллар в месяц. А Москва в нем входит в первую десятку, Санкт-Петербург же - только на 82-м месте.

ECA International Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/ekonomika/4878851