2018-01-18T02:26:22+03:00
В мире

Палата общин британского парламента приняла билль о Brexit

Теперь документ поступит на рассмотрение в палату лордов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Палата общин британского парламента большинством голосов приняла билль о BrexitПалата общин британского парламента большинством голосов приняла билль о BrexitФото: REUTERS
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В среду вечером палата общин британского парламента большинством голосов приняла в третьем и финальном чтении билль о Brexit – документ, отменяющий действие законодательства Евросоюза на территории Соединенного Королевства. «За» проголосовали 324 парламентария, против высказались 295 законодателей, сообщает агентство France Presse.

Теперь законопроект поступит на рассмотрение в палату лордов. Напомним, уведомление о выходе Великобритании из Европейского Союза премьер-министр Тереза Мэй подписала еще в конце марта прошлого года, на согласование условий «развода» с Брюсселем у Лондона еще есть время.

Ранее она заявила, что несмотря на всю сложность переговоров, Британия покинет ЕС не позднее 29 марта 2019 года, так как именно за это голосовали на референдуме по Brexit подданые королевства. Причем, по её словам, Лондону предстоит выплатить 35 — 39 миллиардов фунтов стерлингов «отступных».

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