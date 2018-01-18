2018-01-18T09:12:53+03:00
Происшествия

В Таиланде у российской пары украли биткоины на 100 тысяч долларов

Потерпевших заставили перевести криптовалюту на неизвестный счет, а также похитили три ноутбука и дорогостоящий смартфон
Екатерина БОЛГОВА
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В Таиланде у россиян украли биткоины на $100 тысяч‍В Таиланде у россиян украли биткоины на $100 тысяч‍Фото: REUTERS
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На острове Пхукет в Таиланде у российской пары украли биткоины на сумму эквивалентную 100 тысяч долларов. Злоумышленники заставили потерпевших перевести со своего счета криптовалюту на неизвестных счет, а также похитили технику.

Как сообщила газета The Nation, россияне обратились за помощью в полицию Таиланда только в четверг, 18 января. Они рассказали, что происшествие случилось еще в понедельник, 15 января.

По словам россиян, в их квартиру на Пхукете проникли несколько неизвестных, предположительно также являющихся гражданами России. По словам потерпевших, их несколько часов удерживали в квартире и заставили перевести биткоины на неизвестный счет. Кроме того, были похищены три ноутбука и дорогостоящий смартфон.

Издание отмечает, что полицейские сумели установить сигнал украденного телефона. По предварительной информации, смартфон уже вывезен на территорию соседней Малайзии. По мнению правоохранителей, воры могли специально выслеживать россиян, зная о наличии у них криптовалюты.

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