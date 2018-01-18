В Совфеде рассказали, кому должны подчиняться частные военные компании

18 Янв. 2018 2018-01-18T15:22:48+03:00

Вопрос легализации ЧВК в России все еще находится на дискуссионном уровне

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В случае легализации в России частные военные компании должны стать частью вертикальной системы под руководством Минобороны. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев.

Он также подчеркнул, что ЧВК не должны оказаться в "подвешенном" состоянии, когда в приоритете прибыль вместо интересов государства, ведь тогда они не смогут оказывать реальную помощь регулярным войскам.

"Нужно предусмотреть такие нормы, чтобы частников не могли просто "нанять" — как это делается на рынке: "ничего личного, только бизнес" — наши неприятели, чтобы их деятельность отвечала интересам государственной политики в области Вооруженных сил", — цитирует РИА Новости Бондарева.

Сенатор напомнил, что вопрос легализации ЧВК довольно рискованный, поэтому все еще находится на этапе дискуссий. Его законодательное оформление должно быть тщательно и выверено взвешено с учетом всех нормативно-правовых условий, включая льготы и соцзащиту для сотрудников таких компаний и их семей.

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Частные военные компании: За что воюют и погибают в XXI веке русские «солдаты удачи»

В октябре 2017 года двое граждан России Григорий Цуркану и Роман Заболотный попали в плен к боевикам ИГИЛ (запрещенная в РФ организация). На видеозаписи, опубликованной террористами, Роман рассказывает, что произошло это в провинции Дейр-эз-Зор, где при поддержке российских ВКС ведут наступление правительственные силы Сирии. Однако к Минобороны оба россиянина никакого отношения не имеют.

Судя по всему, Цуркану и Заболотный были бойцами частной военной компании, которая на земле помогает сирийской армии воевать с боевиками «Исламского государства». Военкор «Комсомолки» поговорил с сотрудниками ЧВК, воюющей на Ближнем Востоке. (подробности)