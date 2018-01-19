2018-01-19T11:54:21+03:00
Москва

На МКАД выкатились баллоны с гелием: движение частично приостановлено

В районе 14-го км автодороги грузовик наехал на препятствие, выронив часть груза
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Движение на 14-ом км МКАД затрудненоДвижение на 14-ом км МКАД затрудненоФото: Михаил ФРОЛОВ
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В пятницу утром в районе 14-го км Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) грузовой автомобиль выронил баллоны с гелием. В результате инцидента движение на трассе было частично остановлено.

"На МКАД в районе 14-го км с внешней стороны грузовой автомобиль наехал на препятствие, в результате аварии из него выкатились 15 баллонов с гелием", - передает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

По последним данным, в результате происшествия никто не пострадал. Повреждения автомобилей и конструкций не наблюдается. Движение на данном участке дороги несколько затруднено.

Напомним, что около недели назад еще одна фура потеряла свой груз, но уже в Волгограде. Тогда из полуприцепа грузовика на трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский около поселка Максима Горького выпали листы железа. В результате происшествия никто не пострадал, но несколько припаркованных у дороги легковых автомобилей получили серьезные повреждения.

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