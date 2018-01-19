Песков: руководство страны получает информацию о нападениях в российских школах

19 Янв. 2018 2018-01-19T16:11:37+03:00

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что руководители государства получают актуальную информацию о случаях нападениях на детей, подобных произошедшему в школах в Улан-Удэ и Перми.

«Безусловно, руководство страны получает информацию о подобных происшествиях. И, конечно же, информируется об этих происшествиях», — сказал Песков журналистам.

Напомним, ранее в пятницу, 19 января, произошло нападение на учащихся школы в поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ. По предварительным данным, девятиклассник напал на школьников с топором, а также поджег помещение при помощи бутылки с зажигательной смесью. В результате происшествия пострадали семь человек, включая учительницу. Все они находятся в больнице.

В понедельник, 15 января, в школе в Перми произошла драка с поножовщиной, в результате которой пострадали 15 человек, среди которых учительница и ученики младших классов.