Лавров: закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские договоренности

19 Янв. 2018 2018-01-19T22:18:53+03:00

По мнению главы МИД России, Европа и США понимают, что Киев «ведет линию на заматывание своих обязательств»

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Глава МИД России Сергей Лавров, выступая в пятницу, 19 января, на пресс-конференции в ООН, прокомментировал принятый на Украине закон о реинтеграции Донбасса. В частности, он отметил, что этот документ просто-напросто перечеркивает все минские договоренности.

«Закон о реинтеграции, если подходить с юридических позиций, перечеркивает минские договоренности, которые были единогласно одобрены Советом Безопасности ООН», - приводит слова министра иностранных дел нашей страны ТАСС.

При этом Лавров выразил мнение, что и в Европе, и в США прекрасно понимают, что происходит в незалежной, и видят, как киевские власти «ведут линию на заматывание своих обязательств по минским договоренностям». «Но взяв под свое крыло вот эту власть, которая абсолютно не договороспособна, Запад уже не может публично выступать с критикой того, что делают его подопечные», - добавил руководитель МИД РФ.

Напомним, 18 января Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса в окончательном чтении.