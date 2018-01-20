Тереза Мэй: Второго референдума по Brexit не будет
Повторного референдума о выходе Великобритании из Евросоюза не будет. Об этом заявила премьер-министр королевства Тереза Мэй.
«Нет, второго референдума не будет. Парламент предоставил право выбора британским гражданам, и они приняли свое решение», - сказала Мэй в интервью немецкому изданию Bild.
Премьер подчеркнула, что Великобритания покидает Евросоюз, но не Европу, и хочет продолжать сотрудничество со странами сообщества. Лондон готов и далее выполнять взятые на себя обязательства по обеспечению коллективной безопасности.
Также британская сторона намерена договориться с ЕС о всеобъемлющем соглашении о свободной торговле.
«У нас общие интересы и мы стоим перед общими вызовами», - резюмировала Мэй.
Напомним, 18 января Палата общин британского парламента приняла в третьем чтении законопроект о Brexit. К концу месяца он поступит на рассмотрение Палаты лордов.
Ранее руководители институтов Евросоюза выразили готовность повернуть вспять процесс Brexit, если такое решение примут в Лондоне.
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