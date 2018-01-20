В США скончалась обладательница «Оскара» Дороти Мэлоун

20 Янв. 2018 2018-01-20T13:43:52+03:00

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В США на 93-м году жизни скончалась обладательница «Оскара» Дороти Мэлоун. По словам дочери актрисы, смерть наступила по естественным причинам.

Как сообщает агентство Associated Press, Мэлоун ушла из жизни в родном городе Даллас за несколько дней до своего 94-летия. Соболезнования в связи со смертью коллеги выразила актриса Миа Фэрроу, с которой они вместе играли в мыльной опере 1960-х «Пейтон Плейс».

Кроме того Мэлоун известна по ролям в таких картинах, как «Глубокий сон», «Убийца, запугавший Нью-Йорк», «Легкая добыча», «Запятнанные ангелы». В 1953 году она снялась вместе с будущим 40-м президентом США Рональдом Рейганом в ленте «Закон и порядок».

За роль в фильме «Слова, написанные на ветру» Мэлоун было удостоена премии Американской киноакадемии за лучшую женскую роль второго плана. Последней работой актрисы стали съемки в картине «Основной инстинкт» с Майклом Дугласом и Шэрон Стоун.