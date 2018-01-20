2018-01-20T13:43:52+03:00
В мире

В США скончалась обладательница «Оскара» Дороти Мэлоун

Смерть наступила по естественным причинам
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: wikimedia.orgФото: wikimedia.org
Изменить размер текста:

В США на 93-м году жизни скончалась обладательница «Оскара» Дороти Мэлоун. По словам дочери актрисы, смерть наступила по естественным причинам.

Как сообщает агентство Associated Press, Мэлоун ушла из жизни в родном городе Даллас за несколько дней до своего 94-летия. Соболезнования в связи со смертью коллеги выразила актриса Миа Фэрроу, с которой они вместе играли в мыльной опере 1960-х «Пейтон Плейс».

Кроме того Мэлоун известна по ролям в таких картинах, как «Глубокий сон», «Убийца, запугавший Нью-Йорк», «Легкая добыча», «Запятнанные ангелы». В 1953 году она снялась вместе с будущим 40-м президентом США Рональдом Рейганом в ленте «Закон и порядок».

За роль в фильме «Слова, написанные на ветру» Мэлоун было удостоена премии Американской киноакадемии за лучшую женскую роль второго плана. Последней работой актрисы стали съемки в картине «Основной инстинкт» с Майклом Дугласом и Шэрон Стоун.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Климкин связал с Россией попытку нападения на посольство Украины в Афинах
В США скончался рэпер Фредо Сантана
Лидер демократов в Сенате США возложил на Трампа ответственность за приостановку работы правительства
Правительство РФ выделило 14,5 млрд рублей на увеличение заработных плат бюджетников
МОК не допустил конькобежца Кулижникова до Игр в Пхенчхане
Китай обвинил США в нарушении морских границ и подрыве региональной безопасности
Климкин: Перенос переговоров по урегулированию в Донбассе в Астану не повлияет на их результативность
В Австралии впервые для спасения утопающих использовали беспилотник
«Мир стал многополюсным»: Пушков оценил новую оборонную стратегию США
Нобелевский лауреат предрек биткоину «тотальный коллапс»
Twitter заблокировал более тысячи аккаунтов, связанных с «российской пропагандой»