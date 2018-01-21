2018-01-21T00:41:13+03:00
Политика

Грузия ожидает решения Украины по экстрадиции Саакашвили

Прокуратура Киева проводит проверку доказательств вины по уголовным делам, открытым в Тбилиси в отношении экс-президента
Юлия ДИВЕЕВА
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Экс-президент Грузии, украинский оппозиционер Михаил СаакашвилиЭкс-президент Грузии, украинский оппозиционер Михаил СаакашвилиФото: REUTERS
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Грузия ждет от Украины окончательный ответ по вопросу экстрадиции из республики Михаила Саакашвили. Об этом сообщила прокурор главной прокуратуры и член прокурорского совета Грузии Натиа Сонгулашвили.

По её словам, грузинская сторона достаточно доказательств вины своего бывшего президента, на основании которых его можно экстрадировать.

"Мы находимся в режиме ожидания того, когда Украина проведет соответствующие правовые регуляции и примет окончательное решение. Прокуратура Грузии отправила все возможные доказательства, чтобы создать правовую основу для принятия этого решения", — цитирует РИА Новости слова Сонгулашвили.

Напомним, в июле 2014 года Главная прокуратура Грузии предъявила обвинение бывшему президенту страны Михаилу Саакашвини. Его обвинили в превышении должностных полномочий. Также в отношении него начали уголовное преследование по делу о присвоении телекомпании «Имеди», принадлежавшей бизнесмену Бадри Патаркацишвили, и по делу о разгоне митингующих 7 ноября 2007 года.

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