2018-01-21T15:37:43+03:00
Здоровье

Пластические хирурги восстановили «растоптанное всмятку» лицо женщины-врача

Все черепные кости между небом и глазом пациентки были повреждены после неудачной конной прогулки
Дарья ИВАШКИНА
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Британские СМИ опубликовали историю 37-летнего педиатра Элизабет Китинг, чье лицо после конной прогулки оказалось «растоптано всмятку». Все черепные кости между небом и глазом женщины были разбиты вдребезги.

«Один мой глаз был как у панды, мое лицо впало - меня едва можно было узнать», - рассказала журналистам пострадавшая.

Как выяснилось, так детский врач выглядела после того, как в октябре минувшего года решила прокатиться верхом на лошади в лесу. Во время этой прогулки животное испугалось незнакомого шума и начало вести себя беспокойно. После этого Элизабет спешилась с кобылы. Но это ее не спасло: внезапно лошадь кинулась прочь, подальше от посторонних звуков, и сбила доктора с ног, копытами пробежав по ее лицу и груди.

Врачи признались, что такие травмы крайне редки в их практике, однако взялись помочь своей коллеге. В результате за 10 часов они совершили настоящее чудо - восстановили лицо своей пациентки. Причем для этого им понадобилось 11 пластин и 41 шуруп, пишет The Daily Mail.

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