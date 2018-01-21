Лавров отметил наращивание военного потенциала при отсутствии идеологических разногласий

21 Янв. 2018 2018-01-22T02:58:53+03:00

Глава МИД отметил, что сейчас у НАТО нет «красной черты», какая была во времена холодной войны

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Сегодня в мире наращивается материальный военный потенциал, хотя идеологические, какие были во времена холодной войны, разногласия отсутствуют. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Гонка вооружений осуществлялась в рамках геополитики, которая была принята обеими сторонами. Была условная линия НАТО—Варшавский договор: ты гони свое вооружение слева, мы будем гнать его справа... Но сейчас в условиях продвижения НАТО на Восток действительно нет никаких правил. Нигде нет какой-то линии, которая является «красной чертой», - сказал он в интервью газете «Коммерсант».

Глава МИД отметил, что такой чертой можно было бы считать границу РФ, однако у России есть свои законные интересы, связанные с соседними странами, где проживают русские.

«Россия имеет право защищать интересы своих соотечественников, тем более когда они подвергаются гонениям во многих странах, когда их права притесняются, как это произошло на Украине», - подчеркнул Лавров.