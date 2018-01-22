2018-01-22T06:49:04+03:00
Звезды

Гэри Олдман получил премию Гильдии киноактеров США за роль Черчилля

Актер обошел Дэнзела Вашингтона, Джеймса Франко и юного Тимоти Шаламе [фото]
Юлия ДИВЕЕВА
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Гэри ОлдманГэри ОлдманФото: REUTERS
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Гильдия киноакетров США вручила премии лучшим исполнителям главных ролей прошлого года. Статуэтки в номинациях женская и мужская роли статуэтки получили британец Гэри Олдмен и американка Фрэнсис Макдорманд.

Олдман отмечен за роль Уинстона Черчилля в ленте "Темные времена" режиссера Джо Райта. Среди номинантов также Тимоти Шаламе, сыгравший в ленте "Зови меня своим именем", Джеймс Франко («Горе-творец"), Дензел Вашингтон (Роман Израэл, Esq.) и Дэниэл Калуя ("Прочь").

Фрэнсис Макдорманд c наградой Гильдии киноакетров США Фото: REUTERS

Фрэнсис Макдорманд c наградой Гильдии киноакетров СШАФото: REUTERS

Статуэтку Макдорманд вручили за работу в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" британца Мартина Макдоны. Ее соперницами были Джуди Денч ("Виктория и Абдул"), Салли Хокинс ("Форма воды"), Марго Робби ("Тоня против всех"), Сирша Ронан ("Леди Бёрд").

Сэм Рокуэлл Фото: REUTERS

Сэм РокуэллФото: REUTERS

Лучшими исполнителями ролей второго плана признаны американские актеры Сэм Рокуэлл за роль в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", а также Эллисон Дженни, сыгравшая в комедии "Тоня против всех".

Эллисон Дженни Фото: REUTERS

Эллисон ДженниФото: REUTERS

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