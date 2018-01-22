2018-01-22T12:23:29+03:00
В мире

СМИ: Логистическое агентство Пентагона проанализирует инфраструктуру соседних с РФ стран Европы

Декларируемая цель исследования — подготовка собственной военной промышленности к условиям военного времени и чрезвычайным ситуациям
Денис СУХОВ
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Логистическое агентство Пентагона проанализирует инфраструктуру соседних с РФ стран ЕвропыЛогистическое агентство Пентагона проанализирует инфраструктуру соседних с РФ стран ЕвропыФото: REUTERS
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Агентство по логистике Министерства обороны США заказало исследование инфраструктуры пяти стран Европы - Белоруссии, Финляндии, Молдавии, Польши и Украины.

В целях «повышения готовности» американской промышленности Пентагон хочет получить представление о логистике, цепях поставок товаров, культурных особенностях и сложностях снабжения в указанных странах. Об этом сообщает телеканал RT

Оборонное ведомство интересуют местные и региональные источники воды, продуктов питания, топлива, медикаментов, промышленного оборудования, одежды и строительных материалов.

Подрядчик должен изучить проблемы с поставками таких материалов и указать, сколько времени потребуется на их доставку из США. Декларируемые цели исследования — содействие операциям американской армии и работам по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Опрошенные RT эксперты отмечают, что анализ транспортной и промышленной инфраструктуры региона является важнейшей задачей для подготовки театра военных действий к обеспечению войск.

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