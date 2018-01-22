2018-01-22T14:59:11+03:00
Общество

Движение поездов на Арбатско-Покровской линии метро восстановили

Временные ограничения были из-за проблемы с кабелем связи
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
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Движение от "Щелковской" до "Партизанской" было приостановлено из-за проблемы с кабелем связиДвижение от "Щелковской" до "Партизанской" было приостановлено из-за проблемы с кабелем связиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Поезда на Арбатско-Покровской линии метро снова входят в график движения. Ранее проехать от станции метро "Щелковская" до "Партизанской" было невозможно. Около 12.40 пассажирам Арбатско-Покровской линии стали объявлять, что "увеличены интервалы движения поездов на восточном участке линии по техническим причинам". Чуть позже людей стали просить пользоваться соседними станциями метро или наземным транспортом.

- Движение от "Щелковской" до "Партизанской" было приостановлено из-за проблемы с кабелем связи. Безопасности пассажиров ничего не угрожает. Службы метрополитена делали все возможное для скорейшего возобновления движения поездов, - объяснили в Московском метрополитене.

Полностью восстановить движение поездов на Арбатско-Покровской линии удалось в 13.50. Об этом появилось соответствующее сообщение в твиттере Московского метрополитена.

- Движение поездов от станции "Щелковская" до "Партизанской" восстановлено и вводится в график, - значилось в сообщении.

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