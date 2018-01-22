2018-01-22T18:26:38+03:00
Общество

Первый канал оштрафовали на 300 тысяч рублей за использование песни Цоя на «Что? Где? Когда?»

В марте 2016 года в анонсе весенних игр интеллектуального клуба звучала песня «Весна», права на которую принадлежат компании «Музыкальное право»
Екатерина БОЛГОВА
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Первый канал оштрафовали из-за песни на «Что? Где? Когда?»Первый канал оштрафовали из-за песни на «Что? Где? Когда?»Фото: кадр с видео
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Первый канал должен заплатить 300 тысяч рублей штрафа за использование песни Виктора Цоя «Весна» в анонсе передачи «Что? Где? Когда?». Такое решение принял Арбитражный суд Москвы в понедельник, 22 января.

В марте 2016 года в анонсе весенних игр интеллектуального клуба звучала песня Цоя, права на которую принадлежат компании «Музыкальное право». Там считают, что телеканал должен был заключить лицензионный договор на использование композиции. Известно, что ранее компания требовала три миллиона рублей.

«Взыскать с ОАО "Первый Канал" в пользу ООО "Музыкальное право" компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 300 тысяч рублей», — сообщается в решении суда, передает РИА Новости.

Напомним, в декабре прошлого года Первый канал был оштрафован на 300 тысяч рублей по иску «Музыкального права» за использование песни Цоя «Кукушка».

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