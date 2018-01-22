Порошенко случайно сказал об "украинских оккупантах" в Донбассе

22 Янв. 2018 2018-01-22T19:01:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Выступая в Киеве по случаю дня соборности Украины президент страны Петр Порошенко случайно сказал, что землю в Крыму и Донбассе топчет "сапог украинского оккупанта".

"И радостный праздник Дня соборности будет для украинцев с горьким привкусом, пока сапог украинского оккупанта… российского оккупанта топчет нашу украинскую суверенную землю Крыма, Севастополя, Донетчины и Луганщины", — заявил Порошенко.

Слова главы государства присутствующие на мероприятии приняли аплодисментами.

На Украине отмечает День соборности в день провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики в единое государство.

Напомним, в декабре прошлого года, Порошенко оговорился, выступая на мероприятии в честь Дня дипломатической службы. Тогда он сказал, что никто лучше не знает "подлость украинского режима", чем украинцы. В январе 2017 года он сказал военным в Мариуполе, что "украинская оккупация — это временно".