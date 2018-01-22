Аккаунт Миклухо-Маклая в Facebook заблокировали из-за фото полуобнаженных папуасов

22 Янв. 2018 2018-01-22T20:47:07+03:00

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Аккаунт праправнука знаменитого исследователя Николая Миклухо-Маклая — младшего в социальной сети Facebook заблокировали из-за фото полуобнаженных папуасов, которое было удалено.

"Мне не дали войти в аккаунт и предупредили, что мои картинки не соответствуют правилам Facebook, пришлось менять пароли и удалять фото-открытку", - сообщил Миклухо-Маклай.

По его словам, фото-открытка является фотографией, сделанную осенью прошлого года в Папуа-Новой Гвинее, дополненная текстом поздравления и новогодней атрибутикой. Он отметил, что администраторы не учли культурные различия народов. Такое же изображение опубликовано в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Николай Миклухо-Маклай продемонстрировал быт и культуру папуасов на выставке в Академии наук в 1886 году. В 2017 году его потомок, а также основатель фонда сохранения этнокультурного наследия повторил его экспедицию. Указанная фотография была частью фотоколлекции, представленной на Петербургском международном культурном форуме, передает ТАСС.