Бюджетный кризис в США преодолен
Похоже, что работа федеральных ведомств США возобновится уже сегодня. Напомним, что исполнительный аппарат на всей территории США прекратил свою работу в связи с тем, что не был утвержден соответствующий бюджет. Но сегодня лидеры демократов в Сенате, из-за отсутствия поддержки которых правительство не могло нормально функционировать, заявили, что достигли компромисса с республиканцами. В течение дня проект бюджета должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом США Дональдом Трампом.
Демократы отказывались поддерживать республиканцев в виду отказа последних решить ряд проблем в области иммиграционных программ. Республиканцы согласились плотно заняться этим в ближайшие дни.
Предполагалась, что своеобразная забастовка федеральных ведомств продлится, как минимум, неделю. Из нее были исключены службы спасения, ведомства, осуществляющие пограничный и таможенный контроль, а также почта.