Бюджетный кризис в США преодолен

22 Янв. 2018 2018-01-22T21:43:38+03:00

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Похоже, что работа федеральных ведомств США возобновится уже сегодня. Напомним, что исполнительный аппарат на всей территории США прекратил свою работу в связи с тем, что не был утвержден соответствующий бюджет. Но сегодня лидеры демократов в Сенате, из-за отсутствия поддержки которых правительство не могло нормально функционировать, заявили, что достигли компромисса с республиканцами. В течение дня проект бюджета должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом США Дональдом Трампом.

Демократы отказывались поддерживать республиканцев в виду отказа последних решить ряд проблем в области иммиграционных программ. Республиканцы согласились плотно заняться этим в ближайшие дни.

Предполагалась, что своеобразная забастовка федеральных ведомств продлится, как минимум, неделю. Из нее были исключены службы спасения, ведомства, осуществляющие пограничный и таможенный контроль, а также почта.