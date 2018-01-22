2018-01-22T21:43:38+03:00
В мире

Бюджетный кризис в США преодолен

Работа федеральных ведомств возобновится уже сегодня
Алексей ОСИПОВ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Изменить размер текста:

Похоже, что работа федеральных ведомств США возобновится уже сегодня. Напомним, что исполнительный аппарат на всей территории США прекратил свою работу в связи с тем, что не был утвержден соответствующий бюджет. Но сегодня лидеры демократов в Сенате, из-за отсутствия поддержки которых правительство не могло нормально функционировать, заявили, что достигли компромисса с республиканцами. В течение дня проект бюджета должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом США Дональдом Трампом.

Демократы отказывались поддерживать республиканцев в виду отказа последних решить ряд проблем в области иммиграционных программ. Республиканцы согласились плотно заняться этим в ближайшие дни.

Предполагалась, что своеобразная забастовка федеральных ведомств продлится, как минимум, неделю. Из нее были исключены службы спасения, ведомства, осуществляющие пограничный и таможенный контроль, а также почта.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Нижняя палата Конгресса одобрила временное финансирование правительства
Путин изменил ответ военнослужащих на благодарность командира
Трое россиян вошли в список самых перспективных людей Европы до 30 лет
Турецкий военнослужащий погиб в ходе операции «Оливковая ветвь»
Эрдоган ответил США о сроках операции в Сирии
Кировское МВД проверят после задержания главы ГИБДД по региону
Сенат США одобрил возобновление финансирования работы правительства
"Ливерпуль" проиграл "Суонси" 0:1 в чемпионате Англии, прервав беспроигрышную серию
Порнозвезда учит подписчиков воспитывать подростков
Питерский "Зенит" разгромил 5:0 датский "Копенгаген" в контрольной игре
В Подмосковье полицейские за взятку отпустили ехавших на ограбление бандитов
Рогозин указал Главе Генштаба Великобритании, что у России нет «слабых сторон»
Минни Маус получила свою звезду на Аллее славы в Голливуде
В Италии мужчина открыл стрельбу по людям со своего балкона