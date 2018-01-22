2018-01-22T23:23:57+03:00
Происшествия

В Италии мужчина открыл стрельбу по людям со своего балкона

Стрелок сообщил, что уже убил свою жену, их дочери удалось сбежать
Екатерина БОЛГОВА
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В Италии местный житель открыл стрельбу с балкона своего домаВ Италии местный житель открыл стрельбу с балкона своего домаФото: REUTERS
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Вечером в понедельник, 22 января, житель итальянского города Беллона в южной области Кампания открыл огонь с балкона своего дома.

Как сообщили в службе карабинеров провинции Казерта, мужчина забаррикадировался в своем жилище, вооружившись ружьем мужчина. Стрелок сообщил, что он уже убил свою жену. На его крики собралась толпа, после чего он открыл огонь по людям.

Четырнадцатилетней дочери мужчины ужалось покинуть квартиру. Она рассказала, что там осталось тело ее матери.

В результате пришествия огнестрельные ранения получили четыре человека. Среди пострадавших - один из карабинеров, прибывших по вызову на место происшествия.

"Никто из них не получил тяжелых ранений. Сейчас с мужчиной идут переговоры, чтобы избежать дальнейшей стрельбы", — сообщил представитель службы карабинеров, передает РИА Новости.

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