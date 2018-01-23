2018-01-23T11:50:00+03:00
Экономика

СМИ: Власти Южной Кореи запретили анонимные сделки с криптовалютами

Все владельцы виртуальных кошельков должны будут привязать их к своим банковским картам
Денис СУХОВ
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СМИ: Власти Южной Кореи запретили анонимные сделки с криптовалютамиСМИ: Власти Южной Кореи запретили анонимные сделки с криптовалютамиФото: REUTERS
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Власти Южной Кореи запретили анонимные сделки с криптовалютами территории сраны. Новый закон вступит в силу уже с 30 января.

По данным BBC, теперь все владельцы анонимных виртуальных кошельков должны будут привязать их к своим банковским картам. Также документ запрещает открывать такие кошельки несовершеннолетним и иностранцам.

Предпринятые меры в Сеуле объяснили желанием ограничить использование криптовалют для противозаконной деятельности, например, для отмывания денег.

Отметим, что Южная Корея наравне с Японией является одним из главных центров по торговле криптовалютами, и ажиотаж вокруг этой сферы вызывает все большее беспокойство властей республики.

Как стало известно 11 января, Министерство юстиции страны разрабатывает меры по полному запрету торговли на южнокорейских криптовалютных биржах.

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