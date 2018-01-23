СМИ: Власти Южной Кореи запретили анонимные сделки с криптовалютами

23 Янв. 2018 2018-01-23T11:50:00+03:00

Все владельцы виртуальных кошельков должны будут привязать их к своим банковским картам

Изменить размер текста: A A

Власти Южной Кореи запретили анонимные сделки с криптовалютами территории сраны. Новый закон вступит в силу уже с 30 января.

По данным BBC, теперь все владельцы анонимных виртуальных кошельков должны будут привязать их к своим банковским картам. Также документ запрещает открывать такие кошельки несовершеннолетним и иностранцам.

Предпринятые меры в Сеуле объяснили желанием ограничить использование криптовалют для противозаконной деятельности, например, для отмывания денег.

Отметим, что Южная Корея наравне с Японией является одним из главных центров по торговле криптовалютами, и ажиотаж вокруг этой сферы вызывает все большее беспокойство властей республики.

Как стало известно 11 января, Министерство юстиции страны разрабатывает меры по полному запрету торговли на южнокорейских криптовалютных биржах.