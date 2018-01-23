Песков рассказал о планах Путина провести встречу с доверенными лицами

23 Янв. 2018 2018-01-23T14:15:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин, баллотирующийся на новый президентский срок, рассчитывает организовать встречу со своими доверенными лицами.

"Такая встреча действительно планируется", - сказал Песков. Он отметил, что сроки переговоров уточняются. "О сроках ее проведения мы сообщим", - добавил представитель Кремля.

При этом, как сообщает РИА Новости со ссылкой на народного артиста СССР Василия Ланового, встреча доверенных лиц Путина пройдет 29 и 30 января.

Напомним, накануне Центральная избирательная комиссия зарегистрировал вторую часть списка доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина, в которую попали представители всех 85 регионов страны. В настоящее время доверенными лицами Путина являются 413 человек, среди которых спортсмены, бизнесмены, деятели культуры и искусства.

Очередные выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года.