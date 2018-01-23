2018-01-23T19:05:29+03:00
Звезды

Деятели культуры попросили проверить фильм "Смерть Сталина" на экстремизм

Никита Михалков, Юрий Поляков и другие авторы написали письмо министру культуры Владимиру Мединскому [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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«Смерть Сталина» - комедия, которую мог бы снять Гитлер«Смерть Сталина» - комедия, которую мог бы снять ГитлерФото: кадр из фильма
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Российские деятели культуры и политики попросили проверить на экстремизм фильм "Смерть Сталина" режиссера Армандо Ианнуччи.

в российский прокат и попросили проверить ленту на экстремизм.

"Мало того, что это произведение с очень плохо играющими актерами, небрежными и неправдивыми декорациями, но это еще пасквиль на историю нашей страны, злобная и абсолютно неуместная якобы "комедия", очерняющая память о наших гражданах, победивших фашизм", - сообщается в письме на имя министра культуры РФ Владимира Мединского.

Авторами обращения выступили глава Союза кинематографистов Никита Михалков, руководитель Общественного совета при Минкультуры Юрий Поляков и другие.

По их мнению, картина "содержит информацию, которая может быть расценена как экстремистская, направленная на унижение достоинства российского (советского) человека".

Напомним, ранее стало известно, что Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина", прокат которого должен был начаться в РФ 25 января.

Деятели культуры в шоке от фильма «Смерть Сталина».Очередная киноновинка еще не вышла в массовый прокат, а ее уже называют «самой тошнотворной». Чиновники посмотрев на предпоказе картину «Смерть Сталина», считают этот фильм заведомой провокацией.Дмитрий СТЕШИН

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