Деятели культуры попросили проверить фильм "Смерть Сталина" на экстремизм

23 Янв. 2018 2018-01-23T19:05:29+03:00

«Смерть Сталина» - комедия, которую мог бы снять Гитлер Фото: кадр из фильма

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Российские деятели культуры и политики попросили проверить на экстремизм фильм "Смерть Сталина" режиссера Армандо Ианнуччи.

в российский прокат и попросили проверить ленту на экстремизм.

"Мало того, что это произведение с очень плохо играющими актерами, небрежными и неправдивыми декорациями, но это еще пасквиль на историю нашей страны, злобная и абсолютно неуместная якобы "комедия", очерняющая память о наших гражданах, победивших фашизм", - сообщается в письме на имя министра культуры РФ Владимира Мединского.

Авторами обращения выступили глава Союза кинематографистов Никита Михалков, руководитель Общественного совета при Минкультуры Юрий Поляков и другие.

По их мнению, картина "содержит информацию, которая может быть расценена как экстремистская, направленная на унижение достоинства российского (советского) человека".

Напомним, ранее стало известно, что Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина", прокат которого должен был начаться в РФ 25 января.