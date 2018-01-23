Деятели культуры попросили проверить фильм "Смерть Сталина" на экстремизм
Российские деятели культуры и политики попросили проверить на экстремизм фильм "Смерть Сталина" режиссера Армандо Ианнуччи.
в российский прокат и попросили проверить ленту на экстремизм.
"Мало того, что это произведение с очень плохо играющими актерами, небрежными и неправдивыми декорациями, но это еще пасквиль на историю нашей страны, злобная и абсолютно неуместная якобы "комедия", очерняющая память о наших гражданах, победивших фашизм", - сообщается в письме на имя министра культуры РФ Владимира Мединского.
Авторами обращения выступили глава Союза кинематографистов Никита Михалков, руководитель Общественного совета при Минкультуры Юрий Поляков и другие.
По их мнению, картина "содержит информацию, которая может быть расценена как экстремистская, направленная на унижение достоинства российского (советского) человека".
Напомним, ранее стало известно, что Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина", прокат которого должен был начаться в РФ 25 января.
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