2018-01-23T22:51:02+03:00
В мире

Директор ЦРУ: Путин стремится восстановить величие России

При этом, по словам Майка Помпео, Вашингтон должен противостоять Москве
Екатерина БОЛГОВА
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Директор ЦРУ Майк ПомпеоДиректор ЦРУ Майк ПомпеоФото: REUTERS
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Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майк Помпео заявил, что президент РФ Владимир Путин хочет восстановить величие России.

"Наша оценка намерений Владимира Путина не изменилась. Он продолжает считать, что величайшей неудачей XX века был роспуск Советского Союза. Он намерен вернуть бывший СССР к величию и славе", — сказал Помпео, выступая в Вашингтоне.

Он отметил, что Путин «просыпается каждый день» с подобными мыслями. При этом Помпео не уточнил, откуда ему стали известны «мысли» российского президента.

Кроме того, глава ЦРУ подчеркнул, что Вашингтон должен противостоять Москве.

"Нынешняя администрация глубоко осознает, что мы должны давать отпор русским, где бы мы их ни находили", — сказал Помпео.

А также он заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын намерен сформировать арсенал ядерного оружия, чтобы применять его для шантажа. По словам Помпео, ЦРУ предложит президенту США Дональду Трампу различные варианты развития событий, если дипломатически не получится решить проблему.

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