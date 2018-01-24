2018-01-24T10:57:34+03:00
Политика

Россия может заблокировать ряд СМИ-иноагентов из-за призыва бойкотировать президентские выборы

Распространение информации может быть ограничено в день тишины и в день голосования
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Россия может временно заблокировать вещание ряда СМИ-иноагентов за их призывы бойкотировать выборы президента в РФ, которые состоятся 18 марта. Об этом рассказал председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов.

По словам сенатора, законодательно в России предусмотрена блокировка и ограничение распространения информации.

«Американские СМИ призывали бойкотировать президентские выборы. Это нарушение Конституции. Открытый призыв бойкота общенациональных выборов — нарушение, которое может повлечь за собой блокировку», — привозит слова Климова газета «Известия».

Чиновник подчеркнул, что некоторые американские СМИ, признанные иностранными агентами, превратились в ресурсы, манипулирующие общественным мнением в РФ вплоть до распространения инструкций, прямо влияющих на электоральное поведение граждан.

По данным источников издания, ряд иностранных агентов может быть заблокирован в день тишины и в день самих выборов.

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