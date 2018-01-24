Вспышка желтой лихорадки возникла в Бразилии в преддверии карнавала

24 Янв. 2018 2018-01-24T13:44:52+03:00

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Вспышка желтой лихорадки в Бразилии затронула по меньшей мере 130 человек, при этом жертвами заболевания стали 53 из них. Такие результаты были зарегистрированы в стране в период с 1 июля прошлого года по 23 января 2018-го.

При этом за последние десять дней количество погибших от этого вируса удвоилось. Одной из жертв стал нидерландский турист.

Местные власти переживают, что традиционный бразильский карнавал, который пройдет в стране через несколько недель, может спровоцировать еще большее распространение желтой лихорадки, ведь на знаменитые во всем мире гуляния приезжают люди со всех уголков страны, передает Folha de S. Paulo

Однако в министерстве здравоохранения считают, что сейчас ситуация гораздо более контролируема по сравнению с прошлым годом. Тогда от лихорадки погибли более 130 человек.