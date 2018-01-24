Глава ЦИК назвала недопустимым проведение школьных референдумов в день выборов

24 Янв. 2018 2018-01-24T15:12:47+03:00

В Центризбиркоме заявили, что общественные инициативы «нельзя смешивать с процессом голосования»

Изменить размер текста: A A

В среду, 24 января, Центризбирком России прокомментировал возможное проведение школьных референдумов 18 марта - в день президентских выборов. Так, идея не получила поддержки ЦИК. Глава комиссии Элла Памфилова назвала ее недопустимой.

«Я категорически заявляю, что ни на каких избирательных участках непосредственно никаких дополнительных действий, опросов, референдумов быть не может в принципе», - цитирует Памфилову ТАСС.

Как заметила председатель Центризбиркома, общественные инициативы «нельзя смешивать с процессом голосования», они должны проходить в автономном режиме. По ее словам, проведение каких-либо мероприятий на территории избирательных участков «категорически запрещено законодательством».

Напомним, ранее стало известно, первый общешкольный референдум - родительское голосование, посвященное ключевым вопросам школьной жизни - в Москве решили провести 18 марта. Как отметил тогда депутат Мосгордумы Антон Молев, федеральный день голосования поможет обеспечить явку на «пилотный референдум».