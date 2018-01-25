25 Янв. 2018 2018-01-25T18:09:31+03:00

Парикмахер выстригает на затылках портреты Путина и Трампа. Любой каприз за ваши деньги! Парикмахер из Тайваня выстригает на затылках портреты Путина и Трампа. Клиентам нравится.

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Любой каприз за ваши деньги! Парикмахер из Тайваня выстригает на затылках портреты Путина и Трампа. Клиентам нравится.

Первой знаменитой работой Аллена Чена стал портрет Дональда Трампа. Его создание заняло у мастера чуть более трёх часов. Самым забавным в портрете стала знаменитая рыжая чёлка президента США. Портрет главы Белого дома на затылке принёс парикмахеру мировую славу. С тех пор к нему приходит множество клиентов с просьбой выстричь портрет любимого президента. В частности, нередко просят изображение лидера России Владимира Путина.

- Самое сложное - это соблюсти пропорции и расстояние между глазами на портрете. Ну, и нужно помнить: то, что мы отрезаем или сбриваем клиенту, уже не вернуть. Поэтому важна осторожность, - рассказывает журналистам Аллен Чен.