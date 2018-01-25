На часах Судного дня Ядерная полночь наступит через две минуты
Стрелки часов Судного дня снова перевели вперед, теперь до ядерной полуночи осталось только две минуты. О том, что стрелки перевели еще на 30 секунд вперед, сообщили представители авторитетного журнала The Bulletin of the Atomic Scientists.
Ядерная полночь человечества по оценкам ученых в нынешней обстановке наступит через две минуты. Это практически рекорд: так близко к плучноси стрелки символических часов не приближались с момента первого испытания ядерной бомбы в 1953 году.
Ученые отметили, что самую большую опасность создает гонка ядерных вооружений среди больших стран, крупных фигур на мировой арене. Страны инвестируют в свои ядерные потенциалы. И катастрофа приближается.
- Это наша оценка прогресса, вернее - его отсутствия, в управлении опасными для человечества технологиями, - объяснили представители журнала.
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