В Государственной Думе рассмотрят законопроект о создании крипторубля

26 Янв. 2018 2018-01-26T10:46:55+03:00

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В Государственную Думу внесли законопроекты о создании национальной системы майнинга с использованием и легализацией в качестве платежного средства такого актива, как крипторубль.

Соответствующие документы, предложенные депутатом от фракции КПРФ Ризваном Курбатовым, появились в электронной базе парламента.

В пояснительной записке автор инициативы указывает, что в настоящее время государство не контролирует цифровые финансовые активы, которые могут быть использованы для финансирования противоправной деятельности и терроризма.

Курбатов уверен, что в этой связи необходимо ввести в оборот цифровой финансовый актив, полностью подконтрольный госорганам РФ и узаконенный в качестве платежного средства. Новую электронную валюту предлагается назвать крипторубль и использовать для обеспечения хозяйственной деятельности между субъектами делового оборота: физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами.