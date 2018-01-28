В Дании госпитализирован супруг королевы

28 Янв. 2018 2018-01-28T23:34:49+03:00

Принц Хендрик попал в больницу в Египте и был доставлен домой на обследование

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В Королевскую больницу в Копенгагене в воскресенье госпитализирован супруг королевы Дании Маргрете II. О состоянии принца Хендрика пока ничего неизвестно. Пресс-служба королевского дворца, распространившая это сообщение, не сообщает подробностей.

Известно лишь, что 83-летний принц находился в Египте, когда занемог несколько дней назад. Там его положили в одну из больниц, а позже приняли решение доставить в Данию, пишет ТАСС. С чем связано такое решение, также неизвестно.

Напомним, в прошлом году супруг Маргарете Второй неожиданно заявил, что не хочет, чтобы его хоронили рядом с женой после того, как они оба уйдут из жизни. Он всегда хотел иметь титул короля-консорта, чтобы быть на равных со своей женой. А поскольку титула е него нет, то и быть похороненным рядом с королевой он не может, пояснил принц.

Позже королевский дворец объявил о том, что у него диагностирована прогрессирующая деменция (приобретенное слабоумие).