МИД РФ: Министерская встреча «нормандской четверки» 16 февраля прорабатывается
Министерская встреча в формате «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина) может состояться 16 февраля в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. Вопрос организации переговоров в настоящее время прорабатывается, сообщили в департаменте информации и печати МИД РФ.
«Да, такая встреча прорабатывается», - цитирует сообщение ТАСС.
Ранее министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль предложил провести следующую встречу в нормандском формате в Мюнхене 16 февраля.
По словам главы МИД Украины Павла Климкина, в ходе консультаций будут подняты в первую очередь вопросы безопасности, обмена пленными и размещение миротворческой миссии на территории Донбасса.
Напомним, в декабре прошлого года в Минске состоялась закрытая встреча советников президентов стран «нормандской четверки». Основной акцент во время переговоров был сделан на гуманитарных проблемах конфликта на востоке Украины.
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