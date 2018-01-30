МИД РФ: Министерская встреча «нормандской четверки» 16 февраля прорабатывается

30 Янв. 2018 2018-01-30T20:12:52+03:00

По предложению главы дипломатического ведомства ФРГ Зигмара Габриэля, переговоры пройдут во время Мюнхенской конференции по безопасности

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Министерская встреча в формате «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина) может состояться 16 февраля в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. Вопрос организации переговоров в настоящее время прорабатывается, сообщили в департаменте информации и печати МИД РФ.

«Да, такая встреча прорабатывается», - цитирует сообщение ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль предложил провести следующую встречу в нормандском формате в Мюнхене 16 февраля.

По словам главы МИД Украины Павла Климкина, в ходе консультаций будут подняты в первую очередь вопросы безопасности, обмена пленными и размещение миротворческой миссии на территории Донбасса.

Напомним, в декабре прошлого года в Минске состоялась закрытая встреча советников президентов стран «нормандской четверки». Основной акцент во время переговоров был сделан на гуманитарных проблемах конфликта на востоке Украины.