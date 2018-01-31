2018-01-31T09:17:09+03:00
В мире

МИД Британии запретил кормить мышелова ведомства кота Палмерстона

Сотрудник дипломатической службы Ее Величества стал хуже справляться со своими прямыми обязанностями
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ларри (слева) и Палмерстон (справа) у резиденции премьер-министра ВеликобританииЛарри (слева) и Палмерстон (справа) у резиденции премьер-министра ВеликобританииФото: REUTERS
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Министерство иностранных дел Великобритании запретило своим сотрудникам подкармливать главного мышелова ведомства, кота Палмерстона. Такие жестокие меры были введены после того, как подданный Ее Величества перестал справляться со своими обязанностями.

Уже на этой неделе все главы департаментов МИД получили специальное служебное уведомление со строгими инструкциями. Палмерстона оставили без еды даже несмотря на то, что внешне он все еще не выглядит так, будто прибавил несколько килограммов, передает телеканал "360" со ссылкой на Daily Telegraph.

До принятия на службу в МИД кот Палмерстон был обычным дворовым бродягой Фото: СОЦСЕТИ

До принятия на службу в МИД кот Палмерстон был обычным дворовым бродягойФото: СОЦСЕТИ

Отметим, что кота приняли на службу в британское ведомство еще в 2016 году. До этого он был обычным бродягой, зато уже сейчас на его счету около трех десятков пойманных грызунов.

Здесь же неподалеку в резиденции главы правительства служит еще один "серый кардинал" - кот Ларри. В начале прошлого года уже пожилой мышелов почти расстался со своим рабочим местом из-за того, что его поймали играющим с грызуном.

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