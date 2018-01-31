2018-01-31T15:01:30+03:00
Звезды

«Нелюбовь» Звягинцева выдвинули на самую престижную франузскую кинопремию «Сезар»

Конкуренцию российскому фильму составят «Ла-Ла Лэнд» Шазелла и «Дюнкерк» Нолана
Алексей КАРЕЛИН
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Приз французской кинопремии "Сезар" за «Лучший зарубежный фильм» может получить "Нелюбовь" российского режиссера Андрея Звягинцева.Приз французской кинопремии "Сезар" за «Лучший зарубежный фильм» может получить "Нелюбовь" российского режиссера Андрея Звягинцева.
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Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» номинирован на кинопремию «Сезар», которую называют французским «Оскаром». Кинолента попала в категорию «Лучший зарубежный фильм».

Конкуренцию «Нелюбви» составят «Ла-Ла Ленд» Дэмьена Шазелла, «Дюнкерк» Кристофера Нолана, «Квадрат» Рубена Эстлунда, «Свадьба» Стефана Стрекера, «Обмен принцессами» Марка Дюгена и «Случай в отеле “Нил Хилтон”» Тарика Салеха, сообщают во французской Академии кинематографических искусств и техник. Лауреты станут известны 2 марта.

Российские режиссеры еще ни разу не получали премию «Сезар», но несколько раз попадали в номинации. Тот же Звягинцев претендовал на французский «Оскар» в 2004 году со своей первой работой - драмой «Возвращение». Кроме того, номинантами становились Павел Лунгин и его «Такси-блюз», а также Никита Михалков с фильмами «Урга - территория любви», «Очи чёрные».

Фильм «Нелюбовь» в 2018 году попал в номинации «Оскара» и «Золотого глобуса».

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