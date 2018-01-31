31 Янв. 2018 2018-01-31T18:06:56+03:00

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Россельхознадзор разрешил поставки томатов еще с пяти турецких предприятий с 1 февраля. Напомним, в декабре прошлого года российские специалисты провели проверки производителей томатов в Турции. Тогда был разрешен ввоз в Россию томатов с трех турецких предприятий - Ozaltin, Agrobay, Sural.

На прошлой неделе Россельхознадзор заявил, что еще пять предприятий могут получить право на поставки в Россию. Это Dilek Gida Dagitim, Ergun Halcilik Ambalaj Nakliyat, OZ GUR-OK, Smyrna Seracilik, Tayftar Tarim. Отмечается, что ввоз разрешен под гарантии министерства продовольствия и животноводства Турции.

С 1 января 2016 года поставки томатов из Турции были запрещены после инцидента со сбитым российским самолетом Су-24 в небе над Сирией. Поставки были частично разрешены только с 1 ноября 2017 года.