Глава ЦИК: В избирательном бюллетене на выборах президента будет не более восьми кандидатов

31 Янв. 2018 2018-01-31T19:30:39+03:00

Ранее комиссия закончила прием документов и подписей у претендентов на пост главы государства

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Не более восьми кандидатов будут в избирательном бюллетене на президентских выборах в марте 2018 года. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«У нас зарегистрировано уже кандидатов двое: Владимир Вольфович Жириновский и Павел Николаевич Грудинин. И еще шесть кандидатов принесли подписи. Уже понятно, что в бюллетене для голосования будет не более восьми кандидатов» - подчеркнула Памфилова.

В среду в 18:00 мск ЦИК завершил прием подписей от кандидатов в президенты.

Кандидаты от непарламентских партий должны были собрать в свою поддержку минимум 100 тысяч подписей, самовыдвиженцы — не менее 300 тысяч. Помимо подписных листов, кандидаты должны был предоставить протокол об итогах сбора подписей и нотариально заверенный список сборщиков подписей, а также отчет о расходе средств своего избирательного фонда.

Как выдвиженцы от парламентских фракций, Владимир Жириновский (ЛДПР) и Павел Грудинин (КПРФ) были освобождены от сбора подписей.