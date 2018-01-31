Минздрав подготовил законопроект о внеочередной аккредитации врачей

31 Янв. 2018 2018-01-31T20:18:08+03:00

Механизм переквалификации будет применяться к медработникам, постоянно нарушающим рекомендации и протоколы лечения

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Министерство здравоохранения подготовило законопроект, направленный на формирование системы управления качеством медицинской помощи. Об этом заявила глава ведомства Вероника Скворцова.

«Если какой-то врач регулярно нарушает протоколы лечения и рекомендации, которые консенсусно принимаются ведущими экспертами сообщества, то у нас появляется новый механизм внеочередной аккредитации, повторного допуска к профессиональной деятельности», - объяснила министр.

По ее словам, заниматься данными мероприятиями будет профессиональное сообщество. Кроме того, в трудовом законодательстве предусмотрена дисциплинарная ответственность за ненадлежащие исполнение обязанностей, напомнила Скворцова.

«Эти механизмы могут показаться мягкими, но они действенные. Проработав многие, многие годы в медицине, могу сказать, что очень неприятно и стыдно любому медработнику, если коллеги ставят под сомнения его компетентность», - добавила глава Минздрава.