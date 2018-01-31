ВСУ заявили о взятии села в буферной зоне в Донбассе

31 Янв. 2018 2018-01-31T20:39:52+03:00

Утверждается, что украинским военным удалось «улучшить тактическое положение», продвинувшись на несколько километров вглубь нейтральной территории

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Вооруженные силы Украины заявили о взятии села Новоалександровка, находящегося в буферной зоне на линии разграничения с самопровозглашенной Луганской народной республикой.

Об этом говорится в сюжете «военного телевидения Украины», опубликованном на сайте Минобороны страны.

«Недавно наши военные улучшили свое тактическое положение, продвинувшись вдоль линии разграничения на несколько километров и взяв Новоалександровку под свой контроль», - утверждается в видео.

По словам военнослужащих ВСУ, контроль над населенным пунктом был установлен еще несколько дней назад, и останавливаться на достигнутом украинская сторона не собирается.

Минобороны Украины периодически сообщает об «освобождении» тех или иных населенных пунктов в нейтральной зоне в Донбассе, демонстрируя тем самым искреннее нежелание Киева придерживаться букве Минских соглашений. Эксперты связывают действия ВСУ с попытками упрочить позиции и подготовить их к будущему возможному наступлению на народные республики.